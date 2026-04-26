Havertz lëndohet, rrezikon të mos luaj në Kampionatin Botërorë
Kai Havertz ka pësuar një tjetër dëmtim, vetëm pak kohë pasi ishte rikthyer në formë të plotë.
Incidenti ndodhi në minutën e 32-të të ndeshjes mes Arsenal dhe Newcastle United, kur sulmuesi gjerman u rrëzua në fushë dhe kërkoi menjëherë ndihmën mjekësore.
Sipas raportimeve, ai po vuante nga një problem në ijë dhe nuk ishte në gjendje të vazhdonte ndeshjen.
Havertz u largua nga fusha dukshëm i frustruar, i shoqëruar nga stafi mjekësor dhe u drejtua drejt tunelit. Ky dëmtim vjen në një moment të keq për 26-vjeçarin, i cili sapo kishte nisur të rikthehej gradualisht në formë pas një periudhe të gjatë jashtë fushave për shkak të problemeve fizike.
Situata e tij ka ngritur shqetësime edhe për përfaqësuesen e Gjermanisë, ku trajneri Julian Nagelsmann po e ndjek nga afër gjendjen e tij.
Havertz ka qenë një nga titullarët e rregullt në ndeshjet e fundit miqësore të Gjermanisë, dhe një mungesë e mundshme do të ishte një tjetër goditje për skuadrën, sidomos pas mungesave të tjera të rëndësishme në ekip.
Arsenali pritet të kryejë ekzaminime të detajuara në ditët në vijim për të përcaktuar shkallën e dëmtimit dhe kohën e rikuperimit. /Telegrafi/