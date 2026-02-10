Pas deklaratës së prokurorit Matt Halling i cili tha se ajo që nuk kuptonin ndërkombëtarët, duke përfshirë edhe James Rubin dhe Wesley Clark, Hashim Thaçi ishte i aftë të maskonte atë që po ndodhte në realitet ka reaguar kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.

Rama përmes një postimi në rrjetin social në Facebook e ka qujtur prokurorin Halling “Idiot ndërkombëtarë”.

ZPS: Rubin, Clark e ndërkombëtarët tjerë nuk e kuptuan që Thaçi ishte i aftë të maskonte atë që po ndodhte

"Çfarë idioti ndërkombëtarë”, ka shkruar Rama.

Rama po ashtu në këtë postim bashkangjiti edhe videon në të cilën prokurori i ZPS-së, Halling hodhi këtë pretendim. /Telegrafi/




