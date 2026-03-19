Hargreaves në veri për të takuar Listën Serbe, thotë se ishin konstruktivë për Ligjin për të Huajt
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka zhvilluar sot një seri takimesh në Mitrovicën e Veriut, të cilat i ka cilësuar si konstruktive dhe me rëndësi për bashkëpunimin institucional dhe komunitar në këtë pjesë të vendit.
Përmes një postimi në Facebook, ai bëri të ditur se ka takuar përfaqësuesit e Lista Serbe, si dhe një takim me kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut.
Hargreaves i përgëzoi ata për siç thotë ai rolin konstruktiv në arritjen e marrëveshjes së fundit lidhur me Ligjin për të Huajt, duke i inkurajuar të vazhdojnë angazhimin për t’u mundësuar qytetarëve qasje në të drejtat e tyre.
Po ashtu, ambasadori britanik theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit për zbatimin efektiv të politikave që prekin jetën e përditshme të qytetarëve, duke nënvizuar nevojën për përfshirje dhe përgjegjësi institucionale.
“Sot në Mitrovicën e Veriut pata një shkëmbim konstruktiv mendimesh me përfaqësuesit e Listës Serbe dhe një takim të vlefshëm me Kryetarin e Bashkisë së Mitrovicës së Veriut. I përgëzova për rolin e tyre konstruktiv në marrëveshjen e fundit për Ligjin për të Huajt dhe i inkurajova në angazhimin e tyre për të ndihmuar qytetarët të përfitojnë nga të drejtat e tyre. Isha gjithashtu mirënjohës për mundësinë për të vizituar Kishën e Shën Dimitrit, ku biseduam me Atin Gjorgje dhe fituam një pasqyrë më të thellë të perspektivave të komunitetit lokal”, ka shkruar ai në Facebook.