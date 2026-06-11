Haradinaj ngushëllon për ndarjen nga jeta të Sahit Jasharit: Ishte ndër nismëtarët e luftës çlirimtare
Deputeti i AAK-së dhe një nga ish-komandantët e UÇK-së, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se ka ndërruar jetë Sahit Jashari, të cilin e ka cilësuar si një nga nismëtarët e luftës çlirimtare dhe bashkëluftëtar të komandantit legjendar Adem Jashari dhe Hamza Jasharit.
Përmes një reagimi, Haradinaj tha se lajmi për vdekjen e Sahit Jasharit është i rëndë për bashkëluftëtarët, familjarët dhe të gjithë ata që patën rastin të bashkëveprojnë me të, që nga përpjekjet për liri e deri në procesin e shtetndërtimit.
“Sahit Jashari ishte ndër nismëtarët e luftës çlirimtare, bashkëluftëtar i komandantit legjendar Adem Jashari dhe Hamzës. Ndarja e tij nga jeta është lajm i rëndë për ne bashkëluftëtarët, për familjarët dhe për të gjithë ata që patën rastin të bashkëveprojnë me të, që nga përpjekjet tona për liri e deri në shtetndërtim”, ka shkruar Haradinaj.
Ai u ka shprehur ngushëllime familjes Jashari, bashkëluftëtarëve dhe miqve të të ndjerit.
“I përhershëm qoftë kujtimi për Sahit Jasharin! I qoftë i lehtë dheu i Kosovës!”, ka shkruar tutje Haradinaj.