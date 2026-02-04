Haradinaj takon kongresistin republikan: Kërkova mbështetjen e Trumpit dhe të Kongresit Amerikan për anëtarësimin e Kosovës në NATO
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj gjatë qëndrimit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) ka zhvilluar një takim me kongresistin republikan nga Teksasi, Pete Sessions.
Haradinaj këtë e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ku ndër të tjera ka shkruar se gjatë vizitës në Kongresin Amerikan, ka kërkuar mbështetjen e presidentit Donald Trump dhe të Kongresit Amerikan për anëtarësimin e Kosovës në NATO.
“Gjatë vizitës në Kongresin Amerikan, kam kërkuar mbështetjen e Presidentit Trump dhe të Kongresit Amerikan për anëtarësimin e Kosovës në NATO. Këtë çështje e kam adresuar në një takim me kongresistin republikan nga Teksasi, Pete Sessions”, ka shkruar Haradinaj. /Telegrafi/
