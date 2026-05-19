Hapet thirrja për material ndërtimor për familjet në nevojë në Deçan
Komuna e Deçanit ka njoftuar se Ministria për Komunitete ka shpallur thirrje publike për dorëzimin e aplikimeve për ndarjen e materialit ndërtimor, të dedikuar për mbështetjen e familjeve që kanë nevojë për ndihmë në ndërtim, renovim dhe përmirësim të kushteve të banimit.
Sipas njoftimit, qytetarët e interesuar mund të aplikojnë nga data 18 maj deri më 29 maj 2026, ndërsa aplikimet pranohen deri në ora 15:00.
Komuna ka ftuar qytetarët që ta shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të aplikojnë brenda afatit të paraparë, duke sqaruar se kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm në kohë.
Në njoftim theksohet se, sipas Ministrisë për Komunitete, mbështetja për qytetarët do të vazhdojë përmes projekteve që synojnë përmirësimin e cilësisë së jetës.
"Ministria për Komunitete vazhdon të ofrojë mbështetje për qytetarët përmes projekteve konkrete që përmirësojnë cilësinë e jetës dhe krijojnë kushte më të mira për të ardhmen e familjeve tona", thuhet në njoftim.