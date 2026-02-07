Hapet qendra e urgjencës në Bogë
Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Pejë ka njoftuar se nesër do të hapet zyrtarisht Qendra e Urgjencës në Bogë, e cila do t’u ofrojë shërbime shëndetësore urgjente dhe të mjekësisë familjare banorëve dhe vizitorëve të të gjitha fshatrave të Rugovës.
Kjo qendër e re pritet të përmirësojë ndjeshëm qasjen në shërbime mjekësore, duke mundësuar intervenim më të shpejtë, kujdes profesional dhe siguri më të lartë për komunitetin lokal, veçanërisht gjatë sezonit turistik.
Sipas njoftimit, Qendra e Urgjencës 194 do të jetë funksionale 7 ditë të javës, nga ora 08:00 deri në 18:00, duke siguruar mbulim të vazhdueshëm shëndetësor në zonën malore të Rugovës.
Top Lajme
Jobs
Deals