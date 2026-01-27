Hapet muzeu i dështimit personal i Vankuverit
Banorët e British Columbia po i ekspozojnë dështimet e tyre në muzeun e dështimit personal në Vancouver
Ekspozita në Kingsgate Mall u ideua nga banori i Burnaby-t, Eyvan Collins, i cili u frymëzua nga fundi i një marrëdhënieje romantike.
"Thjesht duhej të bëja diçka me të - dhe kjo është ajo që bëra", tha Collins për CBC News.
Collins vendosi postera në të gjithë rajonin duke kërkuar ekspozita me titullin: "Dështimet kërkohen", transmeton Telegrafi.
"Për mua, është një lloj kombinimi eksplorimi konceptesh", tha Collins për Vancouver is Awesome.
"Mendoj se në këtë pikë, ajo që është bërë është një vështrim antropologjik i asaj që përbën dështim për një individ dhe si duket ai në formë materiale", shtoi ai.
Muzeu i hapur përmban një "mur refuzimesh", i cili është i mbushur me refuzime të ndryshme të aplikimeve të paraqitura për punësim dhe njoftime pushimi nga puna.
Jennifer Campbell, nëna e Collins, paraqiti fustanin e saj të nusërisë për ekspozim.
"Doja të tregoja një histori për një dështim që ndodhi në martesën time dhe se si arritëm të ecnim përpara. E kam quajtur Fije Pafajësie, sepse flet për pafajësinë e përrallave të rreme ose gjërave që mendon se do të ndodhin kur je i ri... dhe nuk ndodhin", tha ajo.
Casey Vilensky, një punues me tehe te Lynn Valley Forge, paraqiti një thikë që ai bëri, e cila doli të ishte e pamprehtë për shkak të vetive kimike të vajit të tij të shuarjes. /Telegrafi/