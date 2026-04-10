Hapën aplikimet për trajnimin prestigjioz CHA për hoteleri në Kosovë
Për herë të parë në Kosovë po organizohet trajnimi dhe certifikimi për Certified Hotel Administrator (CHA), një nga kualifikimet më të njohura ndërkombëtare në industrinë e hotelerisë dhe mikpritjes, ndërsa aplikimet tashmë janë të hapura.
Programi do të nisë më 24 prill 2026 dhe do të zgjasë pesë ditë intensive, duke u organizuar nga Unioni i Turizmit të Kosovës në bashkëpunim me American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI). Trajnimi është i dedikuar për profesionistët që synojnë të avancojnë njohuritë në menaxhimin e hotelerisë dhe lidershipin në turizëm.
Ligjëratat do të udhëhiqen nga eksperti ndërkombëtar Georges Ubbelohde, trajner i certifikuar nga AHLEI, ndërsa pjesëmarrësit në fund të programit do të kenë mundësi të pajisen me një certifikatë të njohur globalisht. Organizatorët kanë bërë të ditur se 20 aplikuesit e parë do të përfitojnë ofertë speciale për regjistrim.
Ky trajnim vjen si pjesë e një iniciative më të gjerë për zhvillimin e aftësive në tregun e punës, e mbështetur nga projekti Matching Skills to Jobs (MSJ), i Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe i implementuar nga Swisscontact.
