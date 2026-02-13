Hansi Flick shpërthen ndaj gjyqtarëve pas humbjes ndaj Atletico Madridit
Barcelona pësoi një humbje të rëndë 4-0 ndaj Atletico Madrid në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Mbretit, të zhvilluar të enjten.
Katalanasit do të duhet të përmbysin disavantazhin prej katër golash nëse duan të mbrojnë titullin e fituar sezonin e kaluar, me ndeshjen e kthimit që do të luhet në 'Spotify Camp Nou'.
Sipas Marca, trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, reagoi pas ndeshjes në konferencën për shtyp, duke pranuar se skuadra e tij ishte larg nivelit të zakonshëm në ‘Riyadh Air Metropolitano’.
“Nuk luajtëm mirë në pjesën e parë, nuk luajtëm si ekip. Distanca mes tyre dhe nesh ishte e madhe. Nuk bëmë presion. Dhe në 45 minutat e para morëm një mësim të madh”, deklaroi Flick.
“Në fund ishte më mirë. Kemi edhe dy pjesë të tjera për të luajtur dhe do të luftojmë. Nëse fitojmë 2-0 në secilën pjesë… do të kemi nevojë për tifozët tanë në shtëpi.”
Flick u pyet gjithashtu për vendimin për të anuluar golin e Pau Cubarsi pas një kontrolli tetëminutësh të VAR-it.
“Gjithçka nisi me kartonët e verdhë, ndërhyrja e parë ndaj Balde ishte e tillë. Sigurisht. Do të ishte krejt ndryshe nëse do ta kishte dhënë kartonin. Duke mos e bërë këtë, i fton ata të luajnë në këtë mënyrë. Është rrëmujë”.
“Ata presin shtatë minuta, hajde pra. Çfarë gjetën në këto shtatë minuta? Në rregull. Kur e pashë situatën, ishte e qartë që nuk kishte pozicion jashtë loje".
“Ndoshta ata panë diçka ndryshe. Atëherë na tregoni. Nuk ka komunikim. Është shumë keq këtu”, ka deklaruar gjermani./Telegrafi/