Hamasi njofton shpërbërjen e organit qeverisës të Gazës
Grupi militant palestinez Hamas njoftoi të hënën shpërbërjen e organit që ka qeverisur Rripin e Gazës për gati dy dekada, duke hapur rrugën për një komitet teknokratik për të zbatuar sundimin civil.
Ky veprim shënon një ndryshim të rëndësishëm politik nga Hamasi, i cili ka drejtuar Gazën që kur luftëtarët e tij morën kontrollin nga lëvizja rivale palestineze Fatah në vitin 2007, pasi fituan zgjedhjet legjislative vitin e kaluar, transmeton Telegrafi.
Që kur një armëpushim hyri në fuqi në Gaza tetorin e kaluar midis Hamasit dhe Izraelit, grupi ka thënë vazhdimisht se është i përgatitur të tërhiqet nga qeverisja e përditshme, por çështja e mprehtë e çarmatimit të tij mbetet e pazgjidhur.
"Kreu i komitetit të emergjencës së qeverisë, Mohammed al-Farra, ka paraqitur zyrtarisht dorëheqjen e tij", tha Ismail al-Thawabta, kreu i zyrës së medias qeveritare të Hamasit, për agjencinë e lajmeve AFP.
"Ai gjithashtu ka vendosur të shpërbëjë komitetin për të lehtësuar tranzicionin administrativ dhe qeveritar në Komitetin Kombëtar për Administrimin e Gazës (NCAG)", shtoi ai.
NCAG u krijua nga Bordi i Paqes që presidenti i SHBA-së, Donald Trump e themeloi kur ndërmjetësoi armëpushimin midis Hamasit dhe Izraelit në tetor 2025.
"Hamasi ka ndërmarrë një hap të ri, pasi nuk do të jetë më përgjegjës për Rripin e Gazës, me qëllim që të heqë çdo pretekst për pushtimin, i cili vazhdon agresionin dhe luftën e tij shfarosëse", tha zëdhënësi i Hamasit, Hazem Qassem, për AFP-në.
"Shpresojmë për hyrjen e shpejtë të Komitetit Kombëtar për Administrimin e Gazës, dhe Hamasi pohon gatishmërinë e tij për t'ia dorëzuar përgjegjësitë qeveritare komitetit për të siguruar suksesin e tij", shtoi Qassem.
Një zyrtar i Hamasit më parë i tha AFP-së se grupi kishte informuar tashmë fraksionet e tjera palestineze për vendimin e tij në një takim të kohëve të fundit në Kajro.
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"Fraksionet e mirëpritën vendimin e Hamasit, duke e përshkruar atë si një hap serioz drejt mundësimit të Komitetit Kombëtar për të marrë rolin e tij qeverisës", tha zyrtari.
Shpërbërja e organit të Hamasit hap rrugën që NCAG, i kryesuar nga teknokrati palestinez Ali Shaath, të marrë përgjegjësi administrative në territorin bregdetar.
NCAG ka mbetur i vendosur jashtë Gazës për muaj të tërë, thuhet se për shkak të kundërshtimeve izraelite ndaj hyrjes së saj në territorin e shkatërruar nga lufta.
Hamasi dhe fraksione të tjera palestineze kanë mbajtur disa raunde bisedimesh në Kajro me ndërmjetës për të ngushtuar mosmarrëveshjet, veçanërisht mbi fazën e dytë të armëpushimit në Gaza.
Faza e parë përfshinte lirimin e pengjeve të fundit izraelite të mbajtura nga Hamasi në këmbim të palestinezëve të ndaluar nga Izraeli.
Kalimi në fazën e dytë, e cila do të përfshinte çarmatimin e Hamasit dhe një tërheqje graduale të forcave izraelite nga Gaza, është bllokuar për muaj të tërë.
Forcat izraelite në fakt kanë zgjeruar praninë e tyre në territor në muajt e fundit, duke marrë kontrollin e gati 70%.
Ndërkohë, Hamasi po kërkon krijimin e një administrate palestineze përpara se të shqyrtojë dorëzimin e ndonjë pjese të arsenalit të saj.
Çështja e qeverisjes së Gazës pas luftës mbetet një nga pikat kryesore të ngërçit në negociatat për zbatimin e fazës së dytë.
Izraeli refuzon çdo kthim të Hamasit në pushtet, por gjithashtu refuzon një marrje të drejtpërdrejtë të kontrollit nga Autoriteti Palestinez me seli në Ramallah në këtë fazë. /Telegrafi/