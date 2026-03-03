Haliti: LVV s’mund të ketë të gjitha pushtetet, presidenti duhet zgjedhur me konsensus politik
Deputeti i Kosovës, Xhavit Haliti, ka komentuar rreth çështjes së zgjedhjes së presidentit të Kosovës, duke theksuar se koalicioni politik me Lëvizjen Vetëvendosje nuk mund të formohet për këtë post.
Sipas tij, një marrëveshje politike është thelbësore për të siguruar një president që do të përfaqësojë të gjithë interesat e Kosovës dhe që do të jetë i paanshëm.
Haliti në emisionin “Ditari” në tëvë1 theksoi se nuk është praktike që partitë të propozojnë emrat e tyre për president, duke nënvizuar se zgjedhja e kreut të shtetit duhet të jetë rezultat i një konsensusi mes partive, e jo një vendim i vetëm i një partie.
Për kandidaturën e mundshme të Glauk Konjufcës, Haliti theksoi se megjithëse ka pasur përvojë të shërbimit publik, një president duhet të ketë një përvojë më të thellë politike dhe të jetë i njohur për rolin e tij brenda institucioneve.
Ai gjithashtu shprehu dyshime për interesin e Kurtit në zgjidhjen presidentit të vendit, duke thënë se nuk beson që Kurti është i interesuar që të arrihet një marrëveshje për presidentin.
“Për çështjen e presidentit, ne nuk mund të hyjmë në koalicion me LVV-në sepse koalicioni hidhet për qeveri jo për president, ne jemi të interesuar që presidenti të zgjidhet dhe të jetë i pranuar dhe i përshtatshëm për të qenë president i Kosovës dhe të jetë në shërbim të gjithë interesave të Kosovës dhe të jetë i paanshëm.
Politikisht dhe si praktikë nuk do të ishte e mirë që VV t’i kishte të gjitha pushtetet, mendoj që partitë nuk duhet me shkua me emrat e vet për president sepse mendoj që asnjëra s’mund me zgjedh presidentin, por duhet me u bë një marrëveshje politike për presidentin e Kosovës. S’kemi folur për emra për president me Partinë Demokratike të Kosovës, nuk e di kush mund me qenë, ka shumë figura në PDK që mund ta kryejnë këtë detyrë. Mendoj që nuk do të ishte e shëndetshme që ai kandidat që propozohet për president të mos jetë politikan, që të mos ketë përvojë politike brenda institucioneve. Vjosën e kemi provuar 5 vite, Glauku ka qenë katër vjet kryetar parlamenti, unë kam kaluar mirë gjithmonë me ta, politikisht s’mendoj si ata. Unë mendoj personalisht që Kurti s’është i interesuar që ta zgjedhim presidentin”, ka deklaruar Haliti.