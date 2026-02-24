Mbrojtësi i Paris Saint-Germain dhe Marokut, Achraf Hakimi, është urdhëruar të dalë në gjyq për akuzat për përdhunim që rrjedhin nga një akuzë e bërë në shkurt të vitit 2023, ka konfirmuar avokati i tij për të martën.

Reprezentuesi maroken do të përballet me procedurat gjyqësore pas një ankese zyrtare të paraqitur nga një grua 24-vjeçare, e cila pretendon se është përdhunuar nga lojtari.

Hakimi, e cila vazhdimisht i ka mohuar të gjitha akuzat, reagoi shpejt në rrjetet sociale, duke bërë një postim.

“Sot, një akuzë për përdhunim është e mjaftueshme për të justifikuar një gjyq, edhe pse unë e mohoj dhe gjithçka vërteton se është e rreme. Është po aq e padrejtë për të pafajshmit sa është për viktimat e sinqerta”.

"Unë e pres me qetësi këtë gjyq, i cili do të lejojë që e vërteta të dalë publikisht", ka shkruar Hakimi në profilin e tij privat.


Në një intervistë në shtator 2024 në Canal+, ai mbajti qëndrimin e tij të pafajshëm: “E di që ajo për të cilën jam akuzuar është gënjeshtër. E di kush jam”.

"E di që nuk kam bërë asgjë dhe se nuk do ta bëja kurrë këtë. Kemi qetësi shpirtërore", pati deklaruar marokeni. /Telegrafi/

