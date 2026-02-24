Hakimi urdhërohet të dalë në gjyq për akuzën e përdhunimit pas dy vitesh hetimi
Mbrojtësi i Paris Saint-Germain dhe Marokut, Achraf Hakimi, është urdhëruar të dalë në gjyq për akuzat për përdhunim që rrjedhin nga një akuzë e bërë në shkurt të vitit 2023, ka konfirmuar avokati i tij për të martën.
Reprezentuesi maroken do të përballet me procedurat gjyqësore pas një ankese zyrtare të paraqitur nga një grua 24-vjeçare, e cila pretendon se është përdhunuar nga lojtari.
Hakimi, e cila vazhdimisht i ka mohuar të gjitha akuzat, reagoi shpejt në rrjetet sociale, duke bërë një postim.
“Sot, një akuzë për përdhunim është e mjaftueshme për të justifikuar një gjyq, edhe pse unë e mohoj dhe gjithçka vërteton se është e rreme. Është po aq e padrejtë për të pafajshmit sa është për viktimat e sinqerta”.
"Unë e pres me qetësi këtë gjyq, i cili do të lejojë që e vërteta të dalë publikisht", ka shkruar Hakimi në profilin e tij privat.
Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate…
— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026
Në një intervistë në shtator 2024 në Canal+, ai mbajti qëndrimin e tij të pafajshëm: “E di që ajo për të cilën jam akuzuar është gënjeshtër. E di kush jam”.
"E di që nuk kam bërë asgjë dhe se nuk do ta bëja kurrë këtë. Kemi qetësi shpirtërore", pati deklaruar marokeni. /Telegrafi/