Kreshnik Hajrizi dhe Benjamin Kololli realizuan nga një gol për Sionin, por skuadra e tyre u eliminua nga Kupa e Zvicrës, pasi u mposht 4-3 nga Grasshopperi pas vazhdimeve, në një ndeshje dramatike.

Sioni e nisi ndeshjen fuqishëm, duke kaluar në epërsi 2:0 falë golave të futbollistëve kosovarë. Hajrizi hapi rezultatin që në minutën e 7-të, ndërsa Kololli dyfishoi avantazhin në minutën e 72-të.


Megjithatë, Grasshopperi arriti të rikthehet dhe ta dërgojë ndeshjen në vazhdime, ku në fund siguroi fitoren 4:3 dhe kalimin në gjysmëfinale të Kupës së Zvicrës.

Në minutën e 120-të, Hajrizi u ndëshkua me karton të kuq, duke e mbyllur ndeshjen me përjashtim për Sionin.

Te Sioni u aktivizua edhe Donat Rrudhani, i cili u inkuadrua në minutën e 73-të, por u zëvendësua në minutën e 90-të.


Nga ana tjetër, për Grasshopperin luajti Samuel Krasniqi deri në minutën e 101-të, ndërsa Amir Abrashi u aktivizua nga minuta e 111-të. Ismajl Beka dhe portieri i Kosovës U21, Laurent Sheji, mbetën në bankën rezervë. /Telegrafi/

Ligat tjera Futboll Ndërkombëtare Sport
telegrafi sport app