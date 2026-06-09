Hajredini: Sllaveski “dëshiron të shesë politikë dhe t’i bëjë nder Qeverisë”
Ish-ministri i Financave, Xhevdet Hajredini thotë se guvernatori i Bankës Popullore, Trajko Sllaveski duhet të marrë masa dhe të mos lejojë rritjen e komisioneve nga bankat.
“Nëse është kompetent, le të marrë masa dhe të kufizojë komisionet, e nëse jo, le të heshtë. Ai nuk është faktor politik, por autoritet monetar me kompetenca kushtetuese dhe duhet të lëvizë rreth kësaj, dhe të mos jetë koprrac dhe të ndajë moralitet se nuk i kushtoi”, thotë ish-ministri i Financave Xhevdet Hajredini pas kërkesës së Guvernatorit të Bankës Kombëtare të Maqedonisë, Trajko Sllaveski, drejtuar bankave komerciale që të heqin dorë sa më shpejt nga rritja pothuajse dyshifrore e tarifave të transaksioneve të pagesave për qytetarët dhe komunitetin e biznesit.
Hajredini tha në një deklaratë për “Lokal” se Slaveski “dëshiron të shesë politikë dhe t’i bëjë nder Qeverisë”.
Ai nuk duhet të ndjekë Qeverinë, por politikën monetare që përcaktohet nga ligji dhe kompetencat. Politika fiskale është përgjegjësi e Ministrisë së Financave, tha ndër të tjera ish-ministri./Telegrafi/