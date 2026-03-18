Guardiola: Të gjithë duan të më shkarkojnë
Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola reflektoi mbi eliminimin e skuadrës së tij nga Liga e Kampionëve dhe rritjen e skuadrës së tij.
Pas humbjes 1-2 të Manchester Cityt në shtëpi ndaj Real Madridit (1-5 në total), Guardiola ka qenë paksa i acaruar me pyetjet e gazetarëve në konferencën për shtyp.
“Të gjithë duan të më shkarkojnë, apo jo? O Zot. Një ditë do të vij këtu dhe do t'ju them, 'Mirupafshim, Mirupafshim, djema'. Por jam ende këtu me një vit të mbetur në kontratën time!", ka thënë fillimisht Guardiola.
“Duhet të kisha fituar gjashtë Liga Kampionësh që të njihesha. Që kur Barcelona fitoi tripletën dhe gjashtë trofe në një sezon, nëse unë nuk e fitoj tripletën dhe gjashtë trofe, ekipet e mia konsiderohen automatikisht dështim. E kam ndjerë këtë që nga dita e parë".
“Sezoni i parë në Mançester: 'Kur do ta fitoni Ligën e Kampionëve?' Përgjigja ime ishte 100 pikë. Pastaj përsëri: 'Kur do ta fitoni Ligën e Kampionëve?' Përfundimisht, e fituam, por pastaj: 'Pse nuk keni fituar ende pesë Liga Kampionësh?”, shtoi i irrituar trajneri i Cityt.
Në ndeshjen e tyre të radhës, Manchester City do të luajë kundër Arsenalit në finalen e Kupës së Ligës Angleze apo e njohur ndryshe si Carabao Cup. /Telegrafi/