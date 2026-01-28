GTA 6 do të jetë më i madh se kurrë, Rockstar zbulon detaje të reja
Lojtarët e video-lojërave po përgatiten për një përvojë të jashtëzakonshme, pasi Rockstar Games ka zbuluar detaje të reja për Grand Theft Auto 6 (GTA 6), që pritet të jetë më i madh dhe më ambicioz se çdo lojë tjetër e serisë.
Sipas informacioneve të fundit, Vice City do të jetë qyteti kryesor, por harta e lojës do të përfshijë zona shumë më të mëdha se më parë, duke krijuar një botë virtuale tepër të pasur dhe të larmishme.
Rockstar ka konfirmuar gjithashtu se loja përfshin një vend të quajtur Shteti i Leonidës, që shtrihet përtej kufijve të Vice City-t, duke ofruar eksplorim të pafund për lojtarët.
Pavarësisht nga emocionet, prezantimi i video-lojës është shtyrë dhe pritet të ndodhë më 19 nëntor të këtij viti, për të siguruar një produkt të përfunduar dhe të rafinuar.
Fansat në rrjetet sociale kanë shprehur entuziazmin e tyre, duke e quajtur GTA 6 një “lojë e shekullit” për shkak të madhësisë dhe detajeve të jashtëzakonshme të botës së saj.
Me më pak se një vit deri te dalja, pritshmëritë janë të larta, dhe Rockstar duket se nuk do të zhgënjejë. /Telegrafi/