Gruaja ribashkohet me qenin e saj të humbur pas gati një dekade
Një grua nga Ohio, qeni i së cilës u zhduk në vitin 2017, u ribashkua me kafshën e saj të dashur 9 vjet më vonë kur ai u shfaq në një strehë lokale.
Banorja e Youngstown, Sharon Kelly, tha se qeni i saj i racës Saleo, doli në vitin 2017 dhe u zhduk nga oborri i saj.
Kelly dhe familja e saj nisën një kërkim për qenin.
"Ne telefonuam policinë, kontrolluam lagjen, kërkuam kudo që ai mund të kishte shkuar”, tha ajo.
Familja ndoqi pista të shumta gjatë viteve kur qentë që përputheshin me përshkrimin e Saleos do të shiheshin në zonë, por nuk ishte kurrë ai.
Kërkimi i Kellyt më në fund mori fund këtë javë kur mbesa e saj i dërgoi një postim në lidhje me një qen të vogël që u gjet duke bredhur.Ajo konfirmoi se qeni ishte me të vërtetë kafsha e saj shtëpiake e humbur prej kohësh. /Telegrafi
