Gruaja me sy të mbyllur identifikon 19 kukulla Barbie në tre minuta
Gruaja gjermane që mban rekordin botëror Guinness për koleksionin më të madh të kukullave Barbie, fitoi një titull të dytë duke identifikuarme st të mbyllur kukullat.
Bettina Dorfmann, koleksioni i së cilës prej 18,500 kukullash Barbie i dha asaj një rekord botëror Guinness, u shfaq në serialin televiziv në gjuhën gjermane "The Great Show of World Records" të organizatës së mbajtjes së rekordeve për të bërë një përpjekje për një titull të dytë.
Dorfman ishte me sy të lidhur dhe iu dhanë kukulla të ndryshme Barbie, të cilat i identifikoi me prekje. Ajo identifikoi saktë 19 kukulla në tre minuta.
Ajo tha se çelësi ishte përdorimi i duarve të saj për të analizuar formën, flokët dhe veshjet e secilës kukull, transmeton Telegrafi.
Dorfman fillimisht vendosi rekordin për koleksionin më të madh të kukullave Barbie në vitin 2005, kur koleksioni i saj u numërua në 2,500 kukulla të ndryshme.
Koleksioni i saj që atëherë është rritur më shumë se shtatëfish, duke u numëruar së fundmi në 18,500 në vitin 2022. /Telegrafi/