Gruaja me mbi 600 tatuazhe në trup, zbulon sa i kushtuan ato
Shumë njerëz kanë tatuazhe, por një grua e bëri mision të saj të bëhej një nga gratë me më së shumti tatuazhe në planet.
Amber Luke, 30 vjeç, thotë se 98% e trupit të saj është i mbuluar me tatuazhe, me mbi 600 të tilla në lëkurë.
Tani ajo ka folur hapur se pse vendosi ta bënte trupin e saj kaq shumëngjyrësh.
Amber rrëfeu edhe çmimin marramendës që i ka kushtuar ky transformim, duke thënë se modifikimet e saj i kanë kushtuar plot 203 mijë euro.
"Isha 16 vjeç kur bëra tatuazhin tim të parë", tha gruaja.
Përveç tatuazheve të rregullta, ajo i është nënshtruar edhe modifikimeve të trupit, duke përfshirë disa në sy, ballë dhe gjuhë.
Në të kaluarën, ajo tha se intervenimi në sy ishte gjëja më "e dhimbshme" që ka përjetuar ndonjëherë.
Në fakt, ishte aq e komplikuar saqë ajo përfundoi “gati e verbuar për tre javë”.
Në vitin 2024, Amber pranoi se e kishte ndryshuar përsëri pamjen e saj teksa kishte vendosur disa implante në ballë, që dukeshin si bri.
Kur shikoni fotot e Amber, do të shihni dy pjesë të ballit të saj të ngritura lart për të formuar brirët.
Edhe pse është e kënaqur me zgjedhjet e saj, ajo ka disa këshilla për këdo që dëshiron të bëjë tatuazhe.
Ajo e pranoi se njerëzit nuk duhet të bëjnë kurrë tatuazhe pa bërë kërkime paraprakisht. /Telegrafi/