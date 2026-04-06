Gruaja e Tyson Fury zbulon një detaj të pazakontë nga martesa e tyre
Paris Fury, gruaja e boksierit të famshëm Tyson Fury, ka zbuluar një detaj të pazakontë nga martesa e tyre, duke thënë se në çift ai shpesh sillet si 'gruaja' e marrëdhënies.
Në një intervistë për podcast-in 'Netmums, Paris', që është nënë e shtatë fëmijëve dhe e martuar me Tyson për 17 vjet, tregoi se pas një mosmarrëveshjeje, ajo qetësohet brenda një ose dy ditësh, ndërsa Tyson mund të mbajë zemërimin javë të tëra.
Ajo shtoi se në këto momente Tyson shpesh komunikon me të përmes fëmijëve, duke u thënë atyre: “Thuaj mamit që më duhet kjo” ose “Thuaj mamit që po shkoj atje”, edhe pse janë të dy në të njëjtën dhomë.
Paris përmendi gjithashtu se kur Tyson udhëton, ajo përballon gjithçka lehtësisht, por kur ajo nuk është në shtëpi, fëmijët shpesh mbeten të pa rregulluar dhe të çrregullt, edhe pse shtëpia vetë është e rregulluar falë tipareve të Tyson-it.
Paris dhe Tyson u njohën që në adoleshencë dhe u martuan në nëntor 2008, kur Tyson po ndërtonte karrierën e tij profesionale në boks.
Sot, ata janë prindër të shtatë fëmijëve dhe marrëdhënia e tyre ka tërhequr vëmendje të madhe publike për durimin dhe përkushtimin që Paris ka treguar gjatë krizave private dhe profesionale të Tyson-it. /Telegrafi/