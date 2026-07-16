Gruaja e moshuar nga Florida mbetet e shokuar nga targa sugjestive
Një grua 76-vjeçare nga Florida mori targën e saj të re me postë dhe "u çmend" kur pa kombinimin e shkronjës dhe numrit: "SQZ A55".
Banorja e Pompano Beach, Nancy Dello Stritto, tha se targa u bë shpejt temë diskutimi në komunitetin e saj të pensionistëve, transmeton Telegrafi.
"Nuk mendoj se një e moshuar që është pothuajse 77 vjeç do të ngasë me një targë që ka këtë të shkruar", tha Dello Stritto për CBS Miami.
"Kur e pashë atë, u çmenda. Thashë, 'Si mund ta kalonte inspektimin'", shtoi ajo.
Dello Stritto tha se impulsi i saj i parë ishte të kërkonte një targë të re, por djemtë dhe miqtë e saj e kanë inkurajuar ta mbajë atë.
"Jam pajtuar me të; ndoshta ishte e destinuar të ishte në makinën time. Mund ta përballoj; ndoshta do të më bëjnë edhe disa shaka", tha ajo.
Një menaxhere e zyrës së Qarkut Broward tha se çdo targë që konsiderohet fyese mund të shkëmbehet falas në zyrën e qarkut në Plantation. /Telegrafi/
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