Gruaja e kryeministrit spanjoll akuzohet për korrupsion pas një hetimi dyvjeçar
Gruaja e kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez, Begoña Gómez, është akuzuar për korrupsion pas një hetimi penal dyvjeçar, sipas një vendimi gjykate.
Gómez akuzohet se ka përdorur marrëdhënien e saj për të avancuar karrierën e saj private përmes një pozicioni në Universitetin Complutense të Madridit.
Ajo akuzohet gjithashtu për përdorim të burimeve publike për të avancuar interesat private.
Ajo u akuzua për përvetësim, ushtrim ndikimi, korrupsion në marrëveshjet e biznesit dhe përvetësim të paligjshëm të fondeve, thuhet në vendim.
Tani i takon gjykatave të vendosin nëse ajo do të dalë në gjyq.
Gómez i mohon akuzat, ndërsa Sánchez i ka hedhur poshtë akuzat si një përpjekje nga krahu i djathtë për të minuar koalicionin e tij.
Hetimi u hap nga gjyqtari Juan Carlos Peinado në prill 2024 për të përcaktuar nëse Gómez kishte shfrytëzuar pozicionin e saj si gruaja e kryeministrit për përfitime private.
Ajo akuzohet se ka përdorur pozicionin e saj për të siguruar një post në universitetin prestigjioz, ku drejtoi një kurs masteri në studime biznesi.
Gjykatësi thekson mungesën e kualifikimeve përkatëse të Gómez si provë.
Padia kundër Gómez u ngrit nga aktivistët kundër korrupsionit Manos Limpias (Duart e Pastra), të udhëhequr nga një burrë i lidhur me të djathtën ekstreme të quajtur Miguel Bernad.
Grupi ka paraqitur një mori padish të pasuksesshme kundër politikanëve në të kaluarën.
Kur filloi hetimi, Sánchez pezulloi detyrat publike për pesë ditë, për të "ndaluar dhe reflektuar" nëse do të qëndronte në punë për shkak të "baltës" në të cilën ai tha se e djathta dhe e djathta ekstreme po përpiqeshin ta fusnin politikën.
Ai u ankua për një "strategji ngacmimi" gjatë muajve që synonte ta dobësonte atë politikisht dhe personalisht duke synuar gruan e tij.