Greqia lëshon alarm të kuq për zjarret, stuhitë e erës dhe temperaturat e larta rrisin rrezikun në disa rajone
Greqia do të mbetet në gatishmëri të lartë për zjarret të dielën, me autoritetet që lëshuan një paralajmërim për rrezik zjarri të kategorisë 4, ose shumë të lartë, për Atikën, duke përfshirë ishullin e Kythirës, rajonet e Viotisë dhe Evisë, duke përfshirë Skyros, ishujt e Ciklades dhe Kretën.
Paralajmërimi i Kodit të Kuq bën thirrje për mobilizim të plotë të personelit dhe pajisjeve të emergjencës dhe u kërkon autoriteteve lokale dhe rajonale të aktivizojnë organet e koordinimit të emergjencës dhe të përgatiten për zjarre të mundshme në pyje.
Shërbimi kombëtar i motit parashikoi kryesisht qiell të kthjellët, me erëra veriore në Egje dhe erëra lokalisht më të forta në Greqinë lindore.
Erërat pritej të dobësoheshin më vonë të dielën.
Temperaturat parashikoheshin të arrinin 32 deri në 34 gradë Celsius në pjesën më të madhe të vendit, me temperatura maksimale prej 35 gradësh në pjesë të kontinentit dhe Dodekanezit. Në Atikë pritej të arrinte 32 deri në 33 gradë.
Erëra të forta do të vazhdojnë të hënën, veçanërisht në Egje, ndërsa temperaturat do të mbeten kryesisht të pandryshuara. Reshje të shpërndara dhe stuhi të izoluara janë të mundshme në zonat malore.
Autoritetet u bënë thirrje banorëve dhe vizitorëve të tregojnë kujdes dhe të shmangin aktivitetet që mund të shkaktojnë zjarre, ndërsa vazhdojnë kushtet e nxehta, të thata dhe erërat e forta.