Aksident në ajër gjatë luftës me flakët, përplasen dy helikopterë në Greqi
Dy helikopterë zjarrfikës u përplasën ndërsa luftonin me një zjarr të madh në zonën e Psathas në perëndim të Athinës, ndërsa Greqia vazhdon të luftojë me zjarre të shumta që kanë djegur sipërfaqe të gjera pyjesh dhe tokash bujqësore në të gjithë vendin.
Shërbimi grek i zjarrfikësve tha se ekipet e kërkim-shpëtimit u dërguan menjëherë për të gjetur dhe ndihmuar ekipet e përfshira në përplasjen në ajër.
Nuk u dha asnjë informacion i menjëhershëm mbi viktimat ose shkakun e rrëzimit.
Aksidenti ndodhi ndërsa kryeministri Kyriakos Mitsotakis paralajmëroi se Greqia po përballej me ditë “jashtëzakonisht të vështira”, me erëra të fuqishme dhe mot ekstrem që pengonin përpjekjet për shuarjen e zjarreve.
Mitsotakis tha se shpejtësia e erës kishte arritur në 100 km/h, duke e bërë të pasigurt veprimin e avionëve zjarrfikës në disa zona.
“Ka momente kur natyra dhe intensiteti i fenomeneve të motit tejkalojnë çdo planifikim njerëzor dhe çdo aftësi operacionale”, deklaroi ai.
Greqia është përballur me dhjetëra zjarre në ditët e fundit. Ministri i Mbrojtjes Civile Evangelos Tournas tha se burimet e zjarrfikësve ishin shfrytëzuar deri në kufijtë e tyre, me tre zjarrfikës të vrarë në incidente të ndara këtë javë.
Rajoni i madh i Athinës, Voiotia fqinje dhe ishulli i Evisë mbetën nën rrezik pothuajse maksimal nga zjarret në natyrë të dielën.
Ashtu si pjesa më e madhe e Mesdheut, Greqia ka përjetuar sezone gjithnjë e më shkatërruese të zjarreve të shkaktuara nga nxehtësia ekstreme, thatësira e zgjatur dhe ndikimet në rritje të ndryshimeve klimatike. /Telegrafi/