Greqia lanson sistemin dixhital të verifikimit të moshës për të frenuar shitjen e duhanit dhe alkoolit tek të miturit
Greqia ka zbuluar një sistem të ri aplikimi dixhital për të verifikuar moshën e klientëve që blejnë duhan dhe alkool, si pjesë e një shtytjeje më të gjerë qeveritare për të zbatuar një ligj që ndalon shitjen e të dy produkteve tek të miturit, i cili u miratua verën e kaluar.
Sistemi, i prezantuar nga Ministri i Shëndetësisë Adonis Georgiades së bashku me Ministrat e Mbrojtjes së Qytetarëve dhe Qeverisjes Dixhitale, është projektuar për të mbyllur një boshllëk të gjatë që u lejonte shitësve të pretendonin “injorancë” kur kapeshin duke shitur tek klientët nën moshë.
"Ajo që po bëjmë sot e heq këtë justifikim", tha Georgiades në prezantim.
"E bën më të lehtë kontrollin, e bën më të qartë marrëdhënien midis nesh dhe më të lehtë vendosjen e një gjobe", ka shtuar ai.
Greqia e konsideron këtë lansim si të parin për Evropën.
Ministri i Qeverisjes Dixhitale, Dimitris Papastergiou, tha se metoda e verifikimit të moshës pasqyron qasjen teknike që Bashkimi Evropian ka miratuar për kontrollet e moshës në platformat e internetit dhe mediat sociale - duke e bërë këtë zbatimin e saj të parë në botën reale në kontinent, përmes infrastrukturës ekzistuese të portofolit dixhital të Greqisë.
Që kur ligji hyri në fuqi më 7 korrik 2025, autoritetet kanë kryer rreth 82,000 kontrolle — tashmë më shumë se gjysma e 133,000 të kryera gjatë gjithë vitit 2024.
Policia regjistroi 313 arrestime, me 67 përqind të lidhura me vepra penale që lidhen me alkoolin.
U lëshuan 150 gjoba të tjera administrative, shumica e të cilave gjithashtu lidhen me alkoolin, dhe 121 raporte u paraqitën sipas një mekanizmi të ri që kërkon njoftim të detyrueshëm të policisë për ngjarjet private që përfshijnë të mitur.
Ministri i Mbrojtjes së Qytetarëve tha se kuadri legjislativ gjithashtu urdhëron që shitësit të verifikojnë moshën e blerësve dhe që ngjarjet private ku marrin pjesë të mitur të raportohen tek autoritetet — masa që synojnë t'u japin agjencive të zbatimit të ligjit mjete më të gjera për të vepruar. /Telegrafi/