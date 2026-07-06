Grabitje në një tjetër muze të Francës, vidhen 4 milionë euro bizhuteri
Bizhuteri me vlerë miliona euro u vodhën gjatë një grabitje në muzeun e prodhuesit francez të qelqit luksoz Lalique.
Autorët hynë me forcë në muzeun në Wingen-sur-Moder në Francën verilindore dhe u nisën drejt e në dhomën e bizhuterive.
“Rreth 20 bizhuteri u vodhën. Humbja po vlerësohet aktualisht, por mund të arrijë në disa milionë euro, ndoshta afër katër milionë”, sipas një personi.
Muzeu tha në faqen e tij të internetit se do të jetë i mbyllur për disa ditë për shkak të vjedhjes.
“Një alarm u dëgjua, por në kohën kur kompania e sigurisë kishte përfunduar kontrollet e saj, ishte një pastruese që mbërriti e para në vendngjarje dhe thirri policinë”, thanë hetuesit.
Pamjet e kamerave të sigurisë po shqyrtohen aktualisht.
Muzeu, i dedikuar argjendarit dhe prodhuesit të qelqit të stilit Art Nouveau dhe Art Deco, Rene Lalique, u hap në vitin 2011 pranë fabrikës së kompanisë.
Një grabitje e xhevahireve gjatë ditës në muzeun e Luvrit në Paris në tetor të vitit të kaluar e vuri sigurinë në muzetë dhe galeritë franceze në qendër të vëmendjes.
Hajdutët ia mbathën me bizhuteri me vlerë 102 milionë dollarë nga Luvri në një bastisje që zgjati më pak se tetë minuta. /Telegrafi/