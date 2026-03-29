Grabitet kamioni me çokollata të Nestlé, humbin 12 ton produkte
Mbi 400 mijë çokollata KitKat janë vjedhur nga një kamion në Evropë, ka konfirmuar Nestlé.
Automjeti, i cili transportonte rreth 12 ton produkte, ishte nisur nga fabrika e kompanisë në Perugia drejt Poland, por nuk arriti kurrë në destinacion.
Sipas kompanisë, kamioni u grabit nga persona të panjohur gjatë rrugës, ndërsa vendndodhja e saktë e incidentit ende nuk dihet.
Ngarkesa përfshinte 413,793 çokollata nga seria e re e frymëzuar nga Formula One.
Nestlé ka nisur hetime në bashkëpunim me autoritetet dhe partnerët e zinxhirit të furnizimit për të zbardhur rastin.
Kompania paralajmëroi se produktet mund të gjurmohen përmes kodeve unike dhe u bëri thirrje konsumatorëve të raportojnë çdo informacion të dyshimtë. /Telegrafi/
