Qindra sozi të Charlie Chaplinit mblidhen në Zvicër
Më shumë se 400 njerëz me kapele të zeza, mustaqe si furça dhëmbësh dhe bastunë u mblodhën të dielën në Zvicër, duke kërkuar të thyenin rekordin për grumbullimin më të madh të sozive të Charlie Chaplin.
Mbështetja e pazakontë, që tërhoqi fansa të Chaplin të të gjitha moshave, u zhvillua në një muze kushtuar regjisorit legjendar në ish-shtëpinë e tij në Corsier-sur-Vevey në Zvicrën perëndimore.
I planifikuar për të shënuar 10-vjetorin e hapjes së muzeut, mbledhja në fund tërhoqi 429 sozi të Chaplin, duke qenë më pak se rekordi botëror i vendosur atje në vitin 2017, kur morën pjesë 662 persona. Por kjo nuk e prishi atmosferën.
Nën një diell përvëlues, Chaplinët u mblodhën së bashku për të formuar një numër gjigant 10 në lëndinën që shtrihej para rezidencës së madhe ku ikona e filmit anglez kaloi 25 vitet e fundit të jetës së tij.
"Unë jam sinqerisht njeriu më i lumtur në jetë", tha Anthony Champeil, një francez 36-vjeçar elegant që dukej shumë i ngjashëm me Chaplin, duke shpjeguar se ai ishte një aktor që shpesh luante legjendën e filmit në skenë.
"Jemi në shtëpinë e Chaplin me njerëz që janë të apasionuar pas Chaplin", i tha ai AFP-së.
Duke sugjeruar se Chaplin kishte dashur t'i inkurajonte njerëzit të ruanin një aftësi fëmijërore për mrekulli dhe lojë për sa më gjatë të ishte e mundur, ai tha me vete se aktori do të kishte shijuar të kishte qindra "fëmijë të mëdhenj të mbledhur këtu sot".
Muzeu është vendosur në pronën e madhe të Manoir de Ban, rreth 26 kilometra nga Lozana, ku Chaplin jetoi me gruan e tij Oona dhe tetë fëmijët e tyre deri në vdekjen e tij në vitin 1977, në moshën 88 vjeç. /Telegrafi/