Grabiten tri shtetase të Kolumbisë në Prishtinë, iu merren katër telefona dhe 300 euro
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të grabitjes në Prishtinë.
Rasti ka ndodhur në rrugën “Agim Ramadani”, më 17 qershor, në ora 22:00.
“Më 26.06.2026 tri viktimat femra shtetase të Kolumbisë, kanë raportuar se gjashtë persona të dyshuar meshkuj i kishin përcjell viktimat deri tek banesa e tyre dhe të njëjtit i kishin futur viktimat në një dhomë dhe nën kërcënimin e thikës u kanë grabitur 4 telefona dhe 300 euro”, thuhet në raport.
Të dyshuarit ishin larguar në drejtim të panjohur, ndërkaq rasti po hetohet. /Telegrafi/
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