Grabiten stolitë e një gruaje 74-vjeçare, ndalohen dy persona nga Shkupi
MPB njoftoi se ka ndaluar dy persona nga Shkupi, të dyshuar për grabitjen e një gruaje në urën “Goce Delçev”, ndërsa stolitë janë gjetur te ta.
“Më 11.04.2026 rreth orës 15:30, zyrtarë policorë të Sektorit për Punë të Brendshme në Shkup (SPB- Shkup) privuan nga liria A.M. (39) dhe A.S. (28), të dy nga Shkupi, pas një kallëzimi të mëparshëm nga një grua 74-vjeçare nga Shkupi. Ajo kishte raportuar se rreth orës 13:05, në urën “Goce Dellçev” në Shkup, ata i kishin marrë me forcë stolitë personale që ajo kishte me vete.
Sendet e marra janë gjetur dhe do t’i kthehen pronares, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit do të ngrihen kallëzime përkatëse”, thanë nga nga MPB.
