Google Wallet tani mund të gjurmojë pakot tuaja
Ndërsa ndoshta nuk është integrimi më i dukshëm ose i arsyeshëm, tingëllon si një integrim mjaft i zgjuar.
Gjithashtu, jemi mjaft të sigurt se kjo nuk është hera e parë që Google ka eksperimentuar me gjurmimin e pakove.
Nëse kujtesa juaj nuk ju shërben mirë, Google Now (ose më saktë i transformuar në burimin Google Discover) që tani është tërhequr nga përdorimi ofronte të njëjtën gjë.
Gjithsesi, ideja është e thjeshtë - Google skanon kutinë tuaj hyrëse në Gmail dhe njeh automatikisht faturat digjitale dhe numrat e gjurmimit, pastaj thjesht i përdor ato për të ofruar informacion mbi gjurmimin e pakove si pjesë e ndërfaqes së Google Wallet.
Ndërfaqja e përdoruesit vendos çdo pako që mbërrin së shpejti direkt në ekranin kryesor së bashku me metodat tuaja të pagesës.
Sigurisht, mund të shihni të dhëna më të detajuara mbi gjurmimin, si dhe të hiqni dorë nga një paketë pasi të ketë mbërritur.
Me sa duket, sistemi e bën këtë automatikisht për ju në një moment të caktuar, transmeton Telegrafi.
Menaxhimi i gjurmimit të pakove nga Google Wallet nuk ndërhyn në asnjë mënyrë me emailet e pakove në Gmail.
Ka disa paralajmërime për testimin e funksionit të ri, të paktën për momentin.
Është i disponueshëm vetëm në SHBA, dhe ndërsa Google thotë se mbështet shumicën e shitësve me pakicë kryesorë dhe formatet e tyre përkatëse të email-it, mos prisni që të funksionojë në mënyrë universale për çdo blerje dhe pako nga çdo dyqan më i vogël.
Që ta bëni të funksionojë, duhet të kontrolloni edhe cilësimet e Gmail dhe të siguroheni që "funksionet inteligjente të Google Workspace" janë aktivizuar plotësisht. /Telegrafi/