Google sjell mënyrën e re të AI në Chrome
Google ka njoftuar një përditësim të rëndësishëm të “AI Mode” në Chrome, që e bën më të lehtë eksplorimin e internetit duke hapur faqet në të njëjtën kohë me bisedën me inteligjencën artificiale.
Tani, kur përdor AI Mode në Chrome në desktop dhe klikon në një link, faqja nuk hapet më në një tab të ri si më parë.
Në vend të kësaj, ajo hapet krah për krah (side-by-side) me AI Mode, duke të lejuar të shohësh përmbajtjen e faqes dhe njëkohësisht të vazhdosh bisedën me AI.
- YouTube www.youtube.com
Qëllimi i këtij ndryshimi është që përdoruesit të mos kenë nevojë të ndërrojnë vazhdimisht tab, por të mund të lexojnë faqen, të krahasojnë informacione dhe të bëjnë pyetje shtesë pa humbur kontekstin e kërkimit.
Google gjithashtu ka shtuar një funksion të ri që lejon përdoruesit të përfshijnë edhe tabet e hapura, imazhe ose dokumente në kërkime, në mënyrë që AI të japë përgjigje më të personalizuara dhe më të sakta.
Ky përditësim është aktualisht i disponueshëm në SHBA dhe pritet të zgjerohet edhe në vende të tjera në të ardhmen.
Në thelb, Chrome po shndërrohet në një lloj “asistenti kërkimi” që kombinon shfletimin klasik me inteligjencën artificiale. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com