Google po zgjeron një nga veçoritë më të mira të Gemini në të gjithë botën
Google është përqendruar në përmirësimin e aftësive të Gemini gjatë muajve të fundit, por disa nga veçoritë e reja kanë qenë mjaft të kufizuara.
Personal Intelligence u lansua në janar në SHBA, por tani është koha të zgjerohet në shumë vende të tjera.
Google po lanson Gemini Personal Intelligence për përdoruesit në të gjithë botën, me disa përjashtime të dukshme.
Përdoruesit që janë në Zonën Ekonomike Evropiane, Zvicër dhe Mbretërinë e Bashkuar ende nuk do të jenë në gjendje të përdorin veçoritë, sipas një raporti të Android Authority.
Funksionet fillimisht janë të disponueshme për abonentët e AI Plus, Pro dhe Ultra.
Google tha se shpërndarja më e gjerë do të ndodhë në javët në vijim, pa dhënë një datë më specifike. /Telegrafi/
