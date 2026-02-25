Google po përmirëson alarmet për tërmete në orët Wear OS
Google tani po dërgon alarme për tërmete në pajisjet Wear OS edhe kur ato nuk janë të lidhura me një telefon të mençur, sipas shënimeve të publikimit për versionin më të fundit të shërbimeve Google Play.
Google solli për herë të parë Sistemin e Alarmeve për Tërmete të Android në Wear OS vitin e kaluar, por deri më tani ai thjesht pasqyronte alarmin që keni marrë në telefonin tuaj, transmeton Telegrafi.
Që tani e tutje, edhe nëse telefoni juaj është shumë larg për të mbetur i lidhur me orën tuaj, kjo e fundit do t'ju njoftojë përsëri për tërmetet.
Sigurisht, ndoshta do të duhet një lidhje interneti e pavarur për ta bërë këtë - kështu, kjo ka shumë të ngjarë të vlejë vetëm për orët që kanë të integruar lidhjen e të dhënave mobile.
Sistemi i Alarmeve për Tërmete përdor të dhëna të grumbulluara të sensorëve nga miliona telefona për të zbuluar tërmetet.
Në thelb, kur akselerometri i telefonit tuaj zbulon një dridhje që mund të tregojë një tërmet, ai i dërgon ato të dhëna së bashku me një vendndodhje të përgjithshme në serverat e Google.
Kur ata marrin një ton komunikimesh të tilla nga vende që janë afër njëra-tjetrës, krijohet një alarm.
Nuk është e qartë tani për tani nëse Google planifikon të fillojë të përdorë të dhënat e sensorëve nga orët Wear OS edhe për sistemin. /Telegrafi/