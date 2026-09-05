Google Pixel Watch 5 Stephen Curry Special Edition, një mundësi për fansat e basketbollit
Edicioni special i orës inteligjente Google Pixel Watch 5, i frymëzuar nga ylli i NBA-së, Stephen Curry, tashmë është në shitje.
Google prezantoi muajin e kaluar Pixel Watch 5, së bashku me serinë e telefonave inteligjentë Pixel 11. Ora inteligjente ofrohet në versione me dhe pa lidhje LTE, si dhe në madhësi 41 dhe 45 milimetra. Modeli më i vogël vjen në katër variante ngjyrash, ndërsa ai 45 mm në tri.
Krahas modeleve standarde, Google ka prezantuar edhe Stephen Curry Special Edition, i cili tashmë mund të blihet.
Ky model është i disponueshëm vetëm në madhësinë 45 mm dhe me lidhje LTE.
Ai ka të njëjtat specifikime dhe funksione si modelet e tjera të Pixel Watch 5, por dallohet nga kasa prej alumini me ngjyrë Satin Pyrite dhe rripi Rye Performance Loop, i cili ka një shtresë rezistente ndaj ujit dhe është projektuar për të larguar lagështinë.
Stephen Curry Special Edition kushton 579,99 dollarë.
Për krahasim, Pixel Watch 5 standard, në versionin 45 mm me LTE, kushton 529,99 dollarë, ndërsa rripi Performance Loop për këtë madhësi kushton 59,99 dollarë.
Nëse ora dhe rripi do të bliheshin veçmas, çmimi i përgjithshëm do të ishte 589,98 dollarë. Kjo do të thotë se blerja e edicionit special të frymëzuar nga Stephen Curry sjell një kursim prej 9,99 dollarësh.
Për fansat e basketbollit, ky model ofron kështu jo vetëm funksionet e një ore moderne inteligjente, por edhe një dizajn të veçantë të lidhur me një prej basketbollistëve më të njohur të gjeneratës së tij. /Telegrafi/