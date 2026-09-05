Katër raste të personave të zhdukur – detaje nga raporti 24 orësh i Policisë
Policia e Kosovës në raportin 24-orësh ka njoftuar për katër raste të personave të zhdukur, në mesin e të cilëve edhe të mitur.
Rastet kanë ndodhur në Podujevë, Drenas, Prizren e Pejë.
Raporti i plotë i Policisë:
Fsh. Siboc i Epërm, Podujevë 04.09.2026 – 08:30. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se vajza e tij e mitur ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Rasti është duke u hetuar.
Drenas 04.09.2026-17:00. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se djali i tij ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Rasti është duke u hetuar.
Prizren 04.09.2026-NN. Ankuesja ka informuar se mbesa e saj (vajza e vëllait) femër shtetas e Shqipërisë e mitur, është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Rasti është duke u hetuar
Pejë, rr ‘Ymer Basha’ 28.08.2026-NN. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se motra e saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet asgjë për vendndodhjen e saj. Rasti nën hetime. /Telegrafi/