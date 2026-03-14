Kompania Google ka prezantuar një teknologji të re që do t’i bëjë telefonat Android më të shpejtë dhe më efikas në përdorimin e energjisë.

Ky përmirësim bëhet përmes sistemit të quajtur Automatic Feedback‑Directed Optimization (AutoFDO), i cili optimizon kodin e sistemit bazuar në mënyrën reale të përdorimit të pajisjes.

Ndryshe nga metodat e mëparshme që bazohej në supozime, AutoFDO mëson nga sjellja e përdoruesit dhe i jep sistemit mundësinë të funksionojë më shpejt dhe me më pak konsum të energjisë.

Rezultatet paraprake tregojnë:

Hapje aplikacionesh deri në 4.3 për qind më shpejt

Fillim më të shpejtë të pajisjes rreth 2.1 për qind

Përdorim më efikas të procesorit, që ndihmon në zgjatjen e baterisë

Përgjigje më të shpejtë të sistemit dhe ndërmjet aplikacioneve

Ky optimizim është i integruar në nivelin bazë të Android-it, duke prekur të gjithë funksionet kyçe të telefonit, pa kërkuar ndërhyrje nga përdoruesi.

Google po e sjell këtë risi për versionet e fundit të Android, duke përfshirë Android 15 dhe 16, si dhe për versionet e ardhshme.

Ekspertët e teknologjisë vlerësojnë se ky është një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të performancës së telefonave Android dhe zgjatjes së jetës së baterisë, veçanërisht për përdoruesit që kërkojnë pajisje më të shpejta dhe më efikase. /Telegrafi/

