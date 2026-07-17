Goethe-Institut heq fusnotën për Kosovën, ambasadori Ajeti me apel për qytetarët
Ambasadori i Kosovës në Gjermani Faruk Ajeti bëri të ditur se falë reagimit të qytetarëve tanë dhe angazhimit të vazhdueshëm diplomatik, Goethe-Institut ka korrigjuar paraqitjen e Republikës së Kosovës në platformën e saj, duke e larguar fusnotën (*) dhe duke e trajtuar atë në mënyrë të barabartë me të gjitha shtetet e tjera.
“Ky është një shembull tjetër i qartë se reagimi qytetar dhe diplomacia aktive japin rezultate konkrete.
Nëse hasni ndonjë institucion apo kompani gjermane ku Republika e Kosovës apo qytetet tona nuk paraqitet në mënyrë korrekte, ju lutemi të na shkruani në embassy.germany@rks-gov.net, duke bashkëngjitur dëshmitë përkatëse, në mënyrë që këto pasaktësi të adresohen dhe korrigjohen”, shkroi ambasadori Ajeti.
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