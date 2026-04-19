GM përdor AI për të përshpejtuar dizajnin dhe testimet e makinave
General Motors (General Motors) po përdor gjithnjë e më shumë inteligjencën artificiale në procesin e dizajnit të makinave.
Kompania thotë se dizajnerët ende fillojnë me skica tradicionale me laps.
Por më pas, AI i kthen këto skica në rendera të detajuar dhe animacione 3D brenda një kohe shumë të shkurtër.
Sipas GM, ajo që dikur merrte muaj punë nga ekipe të shumta, tani mund të realizohet brenda një dite.
Po ashtu, inxhinierët përdorin mjete virtuale për të testuar aerodinamikën e makinave në kohë reale.
Ky zhvillim po i ndihmon ekipet të krijojnë më shumë ide dhe të përmirësojnë shpejt dizajnet e tyre. /Telegrafi/
