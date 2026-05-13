Global Engineer Girls Kosova iu bashkua takimit të Stambollit 2026
Global Engineer Girls (GEG), nisma ndërkombëtare me ndikim social e udhëhequr nga Limak për të çuar përpara pjesëmarrjen e grave në STEM (Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë), mblodhi së bashku studentë të inxhinierisë nga tetë vende gjatë takimit të GEG për vitin 2026 në Stamboll.
Programi u krijua nga Limak Holding si vajzat inxhiniere të Turqisë në vitin 2015, dhe më vonë u riemërua si Global Engineer Girls për t’u zgjeruar ndërkombëtarisht. Limak Holding është një grup kryesor biznesi ndërkombëtar dhe koncesionar i Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës. Ngjarja shënoi edicionin e tetë të takimit vjetor dhe pasqyroi transformimin e nismës nga një program kombëtar në Turqi në një lëvizje globale nën markën Global Engineer Girls.
Gjatë vitit të kaluar, GEG zgjeroi rrjetin e saj ndërkombëtar duke mirëpritur pjesëmarrës nga Spanja, Mbretëria e Bashkuar, Bregu i Fildishtë dhe Mozambiku, krahas pranisë së saj ekzistuese në Turqi, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Arabinë Saudite.
Global Engineer Girls Kosova mori pjesë me krenari në takimin e GEG në Stamboll, ku inxhinieret e ardhshme nga Turqia, Maqedonia e Veriut, Arabia Saudite, Spanja, Bregu i Fildishtë, Mozambiku dhe Mbretëria e Bashkuar u mblodhën në një atmosferë të fuqishme motërzimi, bashkëpunimi dhe lidershipi.
Në këtë aktivitet, të organizuar nga Ebru Özdemir, Kryetare e Fondacionit Limak dhe Limak Holding, mori pjesë Mahinur Özdemir Göktaş, Ministrja e Familjes dhe Shërbimeve Sociale të Turqisë, së bashku me udhëheqës, mentorë dhe profesionistë nga industri të ndryshme anembanë botës.
Organizimi, që mirëpriti afërsisht 320 studentë nga të gjitha vendet pjesëmarrëse, u zhvillua në Limak Eurasia Luxury Hotel në Stamboll. Gjatë gjithë eventit, sesionet me 22 liderë të shquar trajtuan tema duke përfshirë lidershipin, inovacionin, teknologjinë, zhvillimin e karrierës dhe fuqizimin e grave në inxhinieri. Përveç studentëve, takimi priti më shumë se 500 pjesëmarrës, duke përfshirë ish-studentë, mentorë, trajnerë dhe palë të interesuara të projektit.
Me GEG, po i tejkalojmë kufijtë dhe barrierat kulturore
Duke theksuar rëndësinë e mundësive të barabarta në inxhinieri, Ebru Özdemir deklaroi:
“Në botën e sotme, nuk po flasim më vetëm për ‘kodim’ ose ‘llogaritje’. Po flasim për inteligjencën artificiale, automatizimin dhe qëndrueshmërinë. Nëse doni të zgjidhni problemet më komplekse të inxhinierisë në botë, është e pamundur të lulëzoni në konkurrencën globale duke lënë pas gjysmën e talenteve tuaja. Të dhënat globale vërtetojnë se ekipet e inxhinierisë me diversitet gjinor kanë 25% më shumë gjasa të tejkalojnë performancën, megjithatë gratë ende përbëjnë vetëm 28% të të diplomuarve në mbarë botën. Ne jemi këtu për të ndryshuar këto shifra. Ju jeni ato që do të siguroheni që algoritmet e së ardhmes të jenë të drejta. Të shohësh ish-studentet tona këtu sot, gratë që dikur qëndronin aty ku jeni ju dhe tani po lulëzojnë në jetën e tyre profesionale është shembulli më konkret i ‘efektit GEG’. Tani jeni pjesë e motërzimit Global Engineer Girls prej 2,000 anëtarësh. Sa herë që keni nevojë për një partner biznesi, një mentor ose guximin për ta bërë zërin tuaj të dëgjohet, kujtoni këtë ditë dhe energjinë në këtë sallë.”
Për studentet e Global Engineer Girls Kosova, takimi përfaqësonte më shumë sesa një ngjarje ndërkombëtare. Ishte një kujtesë e fuqishme për rëndësinë e solidaritetit global, lidershipit të grave, shkëmbimit ndërkulturor dhe vizionit të përbashkët për ndërtimin e një të ardhmeje më gjithëpërfshirëse në inxhinieri dhe teknologji.
Rreth vajzave inxhiniere globale (GEG)
Global Engineer Girls (GEG) është një program me ndikim social që filloi në vitin 2015 si “Vajzat Inxhiniere të Turqisë” dhe u riformësua si një nismë ndërkombëtare në vitin 2022. Themeluar nën udhëheqjen e Ebru Özdemir, Kryetare e grupit të kompanive Limak, GEG synon të jetë një burim frymëzimi për kandidatet femra për inxhinieri. Duke operuar në Turqi, Mbretërinë e Bashkuar, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Arabinë Saudite, Spanjë, Bregun e Fildishtë dhe Mozambik, programi mbështet mundësitë e barabarta duke u ofruar grave të reja arsimim, mentorim dhe mundësi karriere në fushat STEM. Duke bashkëpunuar me mbi 80 universitete dhe gati 40 departamente inxhinierie, GEG synon të rrisë lideret e ardhshme femra në fusha të tilla si Inxhinieria Mekanike, Inxhinieria dhe Menaxhimi Industrial, Ndërtimtaria, Shkenca dhe Inxhinieria Kompjuterike, dhe Inxhinieria Elektrike dhe Teknologjia e Informacionit. Programi mbështetet gjithashtu nga aktivitete vullnetare për të siguruar fuqizimin e grave në inxhinieri dhe transformim shoqëror. GEG punon për të ndërtuar një të ardhme më gjithëpërfshirëse dhe të barabartë duke frymëzuar kandidatet femra për inxhinieri në nivel global. Për më shumë informacion: https://www.globalengineergirls.com