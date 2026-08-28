Gjyshja mendon se po flet me një njeri, por në fakt është ChatGPT
Një video e një gjysheje indiane duke biseduar me ChatGPT është bërë virale në rrjetet sociale, për shkak të mënyrës së saj të sinqertë dhe të pafajshme të komunikimit.
Videoja u publikua në Instagram nga mbesa e saj, Abhiruchi Bhatti, e cila tregoi se gjyshja besonte se në anën tjetër të bisedës ndodhej një person i vërtetë.
Gjyshja e pyet chatbot-in se si është dhe nëse ndihet mirë.
ChatGPT i përgjigjet duke vijuar natyrshëm bisedën, ndërsa ajo vazhdon të flasë me të me shumë përzemërsi.
“Gjyshja po flet me ChatGPT, duke besuar sinqerisht se ka një njeri të vërtetë në anën tjetër, dhe nuk kam zemër t’i them të kundërtën”, shkroi mbesa në postimin e saj.
Videoja ka marrë miliona shikime dhe ka ngjallur reagime të shumta.
Shumë përdorues e cilësuan bisedën si të ëmbël dhe prekëse, ndërsa të tjerë kritikuan mbesën për faktin që nuk ia tregoi gjyshes se po fliste me një inteligjencë artificiale.