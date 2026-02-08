Gjyqi për vrasje në Francë ndërlikohet nga vëllezërit binjakë me të njëjtën ADN
Dy binjakë identikë në gjyq për vrasje në Francë kanë ngatërruar përpjekjet për të përcaktuar se cili prej tyre e ka shkaktuar vrasjen, sepse kanë të njëjtën ADN, raportojnë mediat franceze.
Vëllezërit 33-vjeçarë janë midis pesë të pandehurve në gjyq pranë Parisit, të akuzuar për një vrasje të dyfishtë dhe disa tentativa vrasjeje të mëvonshme në vitin 2020, sipas gazetës së mirënjohur franceze Le Parisien, përcjell Telegrafi.
Ajo raporton se të dy dyshohen për komplot për një vrasje të dyfishtë, por ADN-ja në një pushkë sulmi të përdorur në njërën nga përleshjet e mëvonshme me armë mund të jetë vetëm nga njëri nga binjakët.
Një oficer policie i tha gjykatës se ekspertët mjeko-ligjorë nuk ishin në gjendje të dallonin se cili nga vëllezërit ishte i përfshirë në mënyrë përfundimtare.
"Vetëm nëna e tyre mund t'i dallojë ata", citohet të ketë thënë një hetues në Bobigny, në veri të kryeqytetit francez.
Policia beson se ata kanë përfituar nga ngjashmëria e tyre për të mbuluar gjurmët e tyre.
Një oficer i lartë i cituar nga Le Parisien tha se dyshja shkëmbenin shpesh rroba, telefona dhe dokumente identifikimi.
Me të dhënat gjenetike të paafta për të dalluar midis tyre, hetuesit u mbështetën në të dhënat telefonike, pamjet e mbikëqyrjes, përgjimet dhe përpjekjet për të vërtetuar vendndodhjen dhe lëvizjet e tyre, sipas Le Parisien.
Por pyetja thelbësore se kush qëlloi me armë armën e gjetur mbetet e hapur.
Gjyqi vazhdon, me gjykatën që pritet të marrë një vendim në fund të shkurtit. /Telegrafi/