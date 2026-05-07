Gjykata tregtare e SHBA-së vendosi kundër tarifave të fundit globale prej 10% të presidentit Trump
Gjykata tregtare e SHBA-së vendosi të enjten kundër tarifave të fundit globale prej 10% të presidentit Donald Trump, duke konstatuar se tarifat gjithëpërfshirëse nuk ishin të justifikuara sipas një ligji tregtar të viteve 1970.
Gjykata e Tregtisë Ndërkombëtare e SHBA-së vendosi në favor të bizneseve të vogla që kundërshtuan tarifat, të cilat hynë në fuqi më 24 shkurt.
Vendimi ishte 2-1, me një gjyqtar që tha se ishte e parakohshme t'u jepej fitore paditësve të biznesit të vogël.
Bizneset e vogla kishin argumentuar se tarifat e reja ishin një përpjekje për të anashkaluar një vendim historik të Gjykatës Supreme të SHBA-së që rrëzoi tarifat e presidentit republikan të vitit 2025 të vendosura sipas Aktit Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike të Emergjencës.
Në urdhrin e tij të shkurtit, Trump thirri Seksionin 122 të Aktit të Tregtisë të vitit 1974, i cili lejon detyrime deri në 150 ditë për të korrigjuar "deficitet serioze të bilancit të pagesave" ose për të parandaluar një zhvlerësim të afërt të dollarit.
Vendimi i gjykatës i së enjtes vendosi që ligji nuk ishte një hap i përshtatshëm për llojet e deficiteve tregtare që Trump përmendi në urdhrin e tij të shkurtit. /Telegrafi/