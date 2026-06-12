Gjykata Supreme hedh poshtë ankesën e anëtares së KQZ-së lidhur me votimin me dokumente të skaduara
Kolegji i Gjykatës Supreme të Kosovës e ka hedhur poshtë si të palejuar ankesën e Violeta Salihut, anëtare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), të paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).
Me vendimin e PZAP-së, të datës 5 qershor 2026, ishte aprovuar si e bazuar ankesa e Institutit Demokratik të Kosovës (KDI), duke u anuluar vendimi i KQZ-së Nr. 01/1198/2026 i datës 3 qershor 2026, për lejimin e votimit në përfaqësitë diplomatike me dokumente identifikimi të Republikës së Kosovës, me afat të skaduar të vlefshmërisë.
“PZAP kishte vlerësuar se KQZ-ja nuk kishte autorizim ligjor që, përmes një vendimi administrativ, të lejonte votimin me dokumente të skaduara, pasi neni 90 i Ligjit Nr. 08/L-228 për Zgjedhjet e Përgjithshme kërkon shprehimisht paraqitjen e dokumenteve të vlefshme të identifikimit për ushtrimin e së drejtës së votës, si brenda vendit ashtu edhe në përfaqësitë diplomatike.
Kundër këtij vendimi, anëtarja e KQZ-së, Violeta Salihu, kishte paraqitur ankesë në Gjykatën Supreme, duke pretenduar se vendimi i KQZ-së kishte për qëllim garantimin e ushtrimit efektiv të së drejtës kushtetuese të votës për qytetarët e regjistruar për votim jashtë vendit dhe se PZAP kishte interpretuar gabimisht dispozitat ligjore përkatëse”, thuhet në njoftim.
Pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe dispozitave ligjore në fuqi, Kolegji i Gjykatës Supreme, konstatoi se ankesa është e palejuar për shkak të mungesës së legjitimimit aktiv procedural të parashtrueses.
Gjykata theksoi se e drejta për paraqitjen e ankesës kundër vendimeve të PZAP-së është e rregulluar shprehimisht me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe se një anëtar individual i KQZ-së nuk gëzon të drejtë të pavarur procedurale për të ushtruar mjete juridike në emër personal kundër vendimeve të PZAP-së, përderisa nuk është palë e drejtpërdrejtë në procedurë dhe nuk dëshmon cenimin e një interesi juridik personal e të drejtpërdrejtë.
Sipas vlerësimit të Kolegjit, KQZ-ja ushtron kompetencat e saj si organ kolegjial, ndërsa pjesëmarrja e anëtarëve në procesin e vendimmarrjes nuk krijon automatikisht cilësinë e palës në procedurën gjyqësore dhe as të drejtën për të vepruar individualisht në emër të institucionit.
Gjykata vlerësoi gjithashtu se vendimi i PZAP-së nuk prodhon pasoja juridike të drejtpërdrejta ndaj statusit, të drejtave apo detyrimeve individuale të ankueses, por ka të bëjë me vlerësimin e ligjshmërisë së një vendimi institucional të KQZ-së.
Për këto arsye, Kolegji i Gjykatës Supreme vendosi ta hedhë poshtë ankesën si të palejuar, pa u lëshuar në shqyrtimin meritor të pretendimeve lidhur me ligjshmërinë e vendimit të kontestuar të PZAP-së. /Telegrafi/