Gjykata ruse zbuloi aksidentalisht të vërtetën rreth njërës prej fitoreve më të rëndësishme të Ukrainës
Rusia ka pranuar për herë të parë se një raketë ukrainase fundosi anijen e saj të çmuar në Detin e Zi, duke e fshirë më vonë deklaratën dhe duke u rikthyer në narrativën zyrtare se kryqëzori Moskva u fundos për shkak të një aksidenti të çuditshëm.
Moskva ishte një nga luftanijet më të rëndësishme të Rusisë kur u fundos në prill 2022, vetëm shtatë javë pasi Moska nisi pushtimin e saj të paprovokuar dhe në shkallë të plotë të Ukrainës.
Kiev nxitoi të pretendonte se e kishte goditur anijen me raketën e saj anti-anije Neptune, por Rusia shtyu një narrativë të ndryshme të incidentit, transmeton Telegrafi.
Ministria ruse e Mbrojtjes gjithmonë këmbënguli se Moskva u fundos pasi shpërtheu një zjarr dhe shkaktoi shpërthimin e municioneve në bord.
Ushtria ruse tha në atë kohë se ekuipazhi i anijes luftarake u evakuua, megjithëse më vonë pranoi se disa ishin të zhdukur.
Sipas një agjencie të pavarur lajmesh ruse Mediazona, një gjykatë ushtarake në Moskë javën e kaluar korrigjoi pa dashje narrativën zyrtare të Kremlinit.
Gjykata, tha Mediazona, lëshoi një deklaratë në lidhje me dënimin e një komandanti të marinës ukrainase i cili urdhëroi sulme kundër Moskva dhe një anijeje tjetër, fregatës Admiral Essen. Sipas gjykatës, ai u dënua me burgim të përjetshëm në mungesë.
Deklarata u fshi shpejt nga faqja e internetit e gjykatës, por jo para se Mediazona të arrinte ta shkarkonte.
Humbja e anijes Moskva ishte jashtëzakonisht e turpshme për Rusinë, duke shënuar një nga fitoret më të rëndësishme të Ukrainës në luftë deri më tani.
Mediazona ka raportuar gjerësisht mbi rrethanat e fundosjes së anijes Moskva në të kaluarën, duke publikuar dëshmi nga familjet e marinarëve që u vranë - dhe vdekja e të cilëve nuk u pranua kurrë zyrtarisht nga ushtria ruse.
"Më 13 prill 2022, një sulm me dy raketa goditi kryqëzorin raketor të Gardës Moskva, duke shkaktuar zjarr dhe tym që mbushte brendësinë e anijes", tha gjykata në deklaratë, sipas Mediazona.
“Shpërthimi, zjarri dhe tymi vranë 20 anëtarë të ekuipazhit të kryqëzorit, 24 pësuan lëndime me ashpërsi të ndryshme dhe tetë rezultuan të zhdukur, përfshirë gjatë betejës mbi gjashtë orëshe për mbijetesën e anijes”, thuhet në deklaratë, sipas Mediazona, duke shtuar se anija “nuk ishte e përfshirë” në operacionin e Rusisë në Ukrainë.
I pyetur nga CNN për një koment, Dmytro Pletenchuk, zëdhënësi i Forcave Detare të Ukrainës, tha se ishte e vështirë për Rusinë të mohonte faktet e fundosjes, veçanërisht pasi familjet e ekuipazhit të Moskva-s kanë folur hapur.
Tërheqja nga deklarata nga gjykata është vetëm dështimi i fundit i propagandës nga autoritetet ruse.
Në ditët e para të pushtimit, agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA Novosti publikoi, dhe më pas e hoqi shpejt, një editorial që festonte para kohe fitoren e Rusisë në luftë.
Gati katër vjet më vonë, forcat ruse vazhdojnë të luftojnë përgjatë vijave të frontit duke arritur fitime territoriale graduale me një kosto jashtëzakonisht të lartë, ndërsa Ukraina ka arritur të rimarrë zona të gjera që Moska fillimisht i pushtoi.
Ushtria ruse dhe Kremlini kanë ushtruar një kontroll jashtëzakonisht të rreptë mbi narrativën rreth luftës së Rusisë në Ukrainë - madje duke refuzuar ta quajnë konfliktin një "luftë" dhe duke iu referuar asaj si "operacion ushtarak special" i Rusisë.
Gazetarë të shumtë që kanë raportuar mbi faktet në terren, duke përfshirë dokumentimin e masakrave të kryera nga ushtarët rusë në Bucha dhe gjetkë, janë burgosur për përhapjen e "informacioneve të rreme" në lidhje me ushtrinë ruse.
Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve tha në dhjetor se të paktën 27 gazetarë ishin burgosur për akuza penale që lidhen me raportimin e tyre që kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë. Komiteti tha se katër janë liruar, dy në internim dhe një i vrarë. Pjesa tjetër është ende në burg. /Telegrafi/