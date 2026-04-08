Gjykata Kushtetuese shfuqizon ndryshimet ligjore për uljen e pagave të gjyqtarëve në Maqedoni
Gjykata Kushtetuese e RMV-së mbajti sot seancën e saj të 9-të, në të cilën anuloi Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagat e gjyqtarëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 39/2026).
Në vendimin përfundimtar për anulimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagat e gjyqtarëve të miratuar në shkurt të vitit 2026, argumentet vendimtare ishin rëndësia e pavarësisë financiare dhe autonomisë së gjyqësorit, si pjesë integrale e pavarësisë së garantuar kushtetuese të degës gjyqësore, si dhe vlerat themelore të rendit kushtetues, sundimit të ligjit dhe ndarjes së pushteteve.
Pasi nisi një procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagat e gjyqtarëve, Kuvendi, në vend që të vepronte në përputhje me qëndrimet e Gjykatës Kushtetuese të shprehura në Vendimin për fillimin e procedurës të 24 dhjetorit 2025, kreu një ulje të re të koeficientëve të pagave të gjyqtarëve, kështu që Gjykata vendosi me iniciativë të vet të nisë një procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagat e gjyqtarëve të 25 shkurtit 2026 dhe ta anulojë atë si në kundërshtim me nenin 8, paragrafi 1, rreshtat 1, 3 dhe 4, nenet 51 dhe 54 dhe Amendamentin XXV të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Koeficientët për përcaktimin e pagave të gjyqtarëve u ulën dy herë në vitin 2024 dhe përsëri në shkurt 2026, gjë që, sipas Gjykatës, tregon se ekziston një tendencë për të ulur shumën reale të pagave të gjyqtarëve, gjë që krijon rrezik për rrezikimin e gjendjes së tyre materiale, dhe kështu rrezikon pavarësinë dhe autonominë e gjyqësorit./Telegrafi/