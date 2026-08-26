Gjykata e Apelit konfirmon lirimin e Nikolla Gruevskit nga akuzat për rastin "Talir"
Gjykata e Apelit në Shkup informoi se pas një seance të mbyllur të mbajtur në çështjen penale, e njohur në publik si "Talir", ka nxjerrë një vendim me të cilin e ka refuzuar ankesën e Prokurorisë Themelore Publike në Shkup si të pabazuar dhe ka konfirmuar lirimin nga akuzat të Gjykatës Themelore Penale në Shkup për ish-kryeministrin Nikolla Gruevski.
Vendimi, siç u tha, është nxjerrë pas një seance të mbyllur të mbajtur më 26 gusht të këtij viti dhe shqyrtimit të shkresave të çështjes, si dhe duke marrë parasysh propozimin e Prokurorisë së Lartë Publike në Shkup.
"Gjatë procedurës dhe vendimmarrjes, gjykata vlerësoi se veprimet e ndërmarra nga i pandehuri N. G., si person përgjegjës në personin juridik, janë në kuadër të autorizimeve të tij dhe se nuk janë paraqitur prova nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup se veprimet e të pandehurit janë në kundërshtim me Ligjin për Financimin e Partive Politike. Gjatë procedurës, Prokuroria Themelore Publike Shkup, si prokuror i autorizuar, nuk vërtetoi përtej çdo dyshimi të arsyeshëm se GP "Beton" kishte statusin e një subjekti që, në kohën e lidhjes së marrëveshjeve me partinë politike, kryente shërbime publike në kuptim të ligjit të lartpërmendur, kështu që nuk kishte ndalim ligjor për dhurimin e fondeve për partinë politike, as nuk kishte detyrim për të pandehurin si person përgjegjës i partisë politike që t'i kthejë ato fonde", thuhet në deklaratën e Apelit.
Vendimi i Gjykatës së Apelit Shkup, për rastin konkret, i cili do të jetë i disponueshëm i plotë në faqen e internetit të gjykatës, në përputhje me Ligjin për Gjykatat dhe Ligjin për Menaxhimin e Lëvizjes së Lëvizjes së Lëvizjes në Gjykata, për të cilin, siç është njoftuar, publiku do të njoftohet shtesë.
Më 14 korrik të këtij viti, Gjykata Themelore Penale në Shkup e liroi ish-kryeministrin Nikolla Gruevski në rastin "Talir 2" nga tejkalimi i autorizimeve zyrtare dhe financimi i paligjshëm i ndërtimit të selisë së partisë OBRM-PDUKM.