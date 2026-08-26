Memov: Fondi Pensional në vit ndan mbi 220 milionë euro për Fondin e Sigurimit Shëndetësor për pensionistët, kjo metodë duhet të ndryshojë
Fondi i Pensioneve dhe Sigurimit Invalidor çdo vit transferon rreth 13,7 miliardë denarë, ose mbi 220 milionë euro, në Fondin e Sigurimit Shëndetësor për mbulimin e shpenzimeve të sigurimit shëndetësor të pensionistëve, deklaroi drejtori i Fondit Pensional, Nikolla Memov.
Ai propozon që ky shpenzim në të ardhmen të mos financohet nga kontributet e pensioneve të të punësuarve aktualë.
Sipas Memovit, aktualisht fondi ndan 11,8% të pensioneve neto për sigurimin shëndetësor të pensionistëve, ndërsa deri më 31 dhjetor 2025 kjo normë ishte 13%.
“Në nivel vjetor, kjo shumë arrin në 13,7 miliardë denarë, pra mbi 220 milionë euro”, tha Memov.
Ai theksoi se mjetet sigurohen nga kontributet e sigurimit pensional që i paguajnë të punësuarit dhe se ky model paraqet barrë shtesë për fondin.
“Duhet të ketë ndryshim dhe të gjendet një mënyrë tjetër për financimin e sigurimit shëndetësor të pensionistëve, jo siç është tani – nga kontributet e sigurimit pensional”, shtoi ai.
Sistemi pensional në Maqedoni funksionon mbi parimin e solidaritetit ndër‑gjeneracional: kontributet e të punësuarve përdoren për të financuar të drejtat e pensionistëve aktualë. Norma e kontributit për sigurimin pensional dhe invalidor është 18% e pagës bruto, ndërsa për ata që janë në sistemin me dy shtylla, gjashtë pikë përqindje kalojnë në shtyllën e dytë.
Propozimi i Memovit nuk nënkupton ulje të kostos së sigurimit shëndetësor të pensionistëve, por ndryshim të burimit të financimit.
Kjo do të lejonte që një pjesë e mjeteve të mbeteshin në fondin pensional. Megjithatë, drejtori nuk specifikoi ende se nga cili burim tjetër do të siguroheshin këto 220 milionë euro.