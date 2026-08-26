ESHS: Është rritur numri i personave të punësuar, papunësia ra në 11,3%
Sipas të dhënave më të fundit të Entit Shtetëror të Statistikës (DZS), norma e papunësisë në tremujorin e dytë të vitit 2026 ka rënë në 11,3%, ndërsa norma e punësimit ka arritur në 46,6%.Aktiviteti i popullsisëPopullsia aktive: 798.718 persona (+0,8% krahasuar me vitin e kaluar)Të punësuar: 708.698 personaTë papunë: 90.020 persona (‑1,5% krahasuar me vitin e kaluar).
Numri i të punësuarve është rritur me 1%, ndërsa papunësia ka shënuar ulje.Struktura gjinoreNga të papunët: 63,6% meshkuj, 36,4% femraNga të punësuarit: 57,7% meshkuj, 42,3% femra.
Punësimi joformalËshtë regjistruar rritje prej 7,2% të punësimit joformal krahasuar me tremujorin e kaluar, duke arritur në 101.022 persona.
Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi: 51.487 persona (51% e punësimit joformal)Ndërtimtaria: 17,2% e punësimit joformalDZS thekson se kjo strukturë tregon ndikimin e madh të aktiviteteve sezonale në bujqësi dhe ndërtimtari mbi lëvizjet tremujore të punësimit joformal.